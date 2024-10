Specialtransportvirksomhed har fået to trækkere til tunge opgaver

Onsdag 30. oktober 2024 kl: 11:06

Lastbilerne er blandt andet udstyret med:

Hjørne-kamera

Volvo Dynamisk Styring

Tandemakselløft

Work Remote

Læssekamera

Køleskab

I-ParkCool

My Truck App

Ejerne af Sorø Specialtransport ApS, Isabella Viktoria Andersen og Christian Andersen.

Af: Redaktionen Om de to nye tre-akslede Volvo FH 540-trækkere med sovekabineførehuse.Lastbilerne er derudover koblet på et Volvo Connect-abonnement med Chaufførtider.





Lastbilerne er opbygget hos MJ Opbyg i Bylderup-Bov i Sønderjylland med hydraulik, drejeskammel, udstødning og skab bag førerhusene. FL-Buur i Vrå i Vendsyssel har stået for plys af førerhusene, mens Ingemanns Autolakering i Padborg har stået for lakeringen. Slutklargøringen er foretaget hos Volvo Truck Center i Ringsted.Salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center i Holbæk har stået for salg og levering af lastbilerne.