Selskab med olie i tanken er med på elektrisk messe

Onsdag 16. oktober 2024 kl: 12:10

Markedsdirektør hos Uno-X Truck, Michael B. Hansen. (Foto. Uno-X)

Fokus på depotladning og virksomhedsladning



Udbygning af landsdækkende netværk



Af: Redaktionen Det er anden gang, Uno-X Truck deltager på eComExpo. Og som på tidligere messer er det med en ambition om at indgå i dialog med kunder og brancheaktører inden for den tunge transport.Markedsdirektør hos Uno-X Truck, Michael B. Hansen, fortæller, at forventningerne til dagene i Bella Center er store, da Uno-X Truck altid henter værdifulde indsigter med hjem fra messer som eComExpo.- Vi prioriterer den tætte dialog med vores kunder og brancheaktører, da det giver os de bedste forudsætninger for at forstå deres behov og udvikle løsninger, der kan skabe værdi i deres daglige drift. Elektrificeringen af tung transport er en afgørende del af fremtiden, og vi ser frem til at drøfte denne udvikling med de mange besøgende på messen, siger Michael B. Hansen.På årets messe vil Uno-X Truck medbringe sine løsninger inden for depotladning og ladning direkte hos virksomhederne, som en del af satsningen på fleksible ladeløsninger. Samlet har Uno-X Truck tre løsninger med, som de besøgende kan prøve kræfter med.- Vi udvikler løbende vores ladeløsninger med afsæt i kundernes forskelligartede behov. Fleksibilitet og effektivitet er afgørende parametre, især når det gælder hurtig opladning under transport, siger Michael B. Hansen og tilføjer:- Vores løsninger er altid skræddersyede og pålidelige, så de kan understøtte den daglige drift og fremtidige behov for den tunge transport.Uno-X Truck arbejder løbende på at udvide sit landsdækkende netværk af ladestandere, som en del af selskabets strategi for at sikre nem adgang til opladning for tung transport. I løbet af de næste seks måneder planlægger virksomheden at åbne mellem fire og seks nye el-ladestandere strategiske steder i Danmark.- Vi investerer løbende i infrastrukturen, så vores kunder har adgang til driftsikre og effektive ladeløsninger. Udvidelsen af netværket er en vigtig del af vores bidrag til den grønne omstilling i transportsektoren, siger Michael B. Hansen.Uno-X Truck åbnede Danmarks første offentlige el-ladestander til tung trafik i Nyborg og har siden udvidet med ladestandere i Horsens og Vejen. Og Uno-X vil inden for de kommende måneder åbne en ny 400 kW truck-lader i Nørresundby.- Vi glæder os til indvielsen af endnu en truck-lader - til glæde for vores mange kunder, siger Michael B. Hansen.