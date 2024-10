Fire mænd med spader tog første stik til nyt distributionscenter i Randers

Torsdag 10. oktober 2024 kl: 13:35

En investering i kapacitet



Distributionscenter skaber 300 nye arbejdspladser



Fakta om GLS Denmark:

GLS Denmark har 11 afdelinger fordelt i syv byer

I 2025 tilføres to nye distributionscentre - ét i Ringsted og ét i Randers

Distributionscentret i Randers bliver GLS’ 11. i Danmark

GLS Danmark har over 1.700 PakkeShop

GLS Denmark beskæftiger cirka 1.200 medarbejdere

GLS Denmark og GLS Express er blandt de største pakkedistributører i Danmark inden for national og international pakkedistribution og kurérkørsel. Selskaberne er en del af GLS Group, der dækker over 40 lande i henholdsvis Europa og Nordamerika

Henrik Nyegaard (tv), Director Operations i GLS Denmark, Randers' borgmester Torben Hansen (S), Steen Ravnsbæk Kristensen, Managing Director i GLS Denmark og Kim Harkjær, salgs- og markedschef i Gråkjær. (Foto: GLS)



Af: Redaktionen Tekst til billedet nederst på siden. (Foto: GLS)På en 24.100 kvadratmeter stor byggegrund på Metervej i Sønder Borup har fire mænd med spader markeret begyndelsen på byggeriet af GLS Denmarks nye distributionscenter, der bliver på 3.750 kvadratmeter og udstyret med ladestandere, hvor batterielektriske distributionsbiler kan hente energiNår byggeriet står færdigt i efteråret 2025 forventer GLS at have øget sin kapaciteten i Midt- og Nordjylland med 45 procent.Gennem de seneste år har GLS Denmark investeret voldsomt i sit brand, hvilket har resulteret i en positiv udvikling i tilgangen af nye kunder samt en markant vækst. Det glæder Steen Ravnsbæk Kristensen, Managing Director i GLS Denmark, at byggeriet nu kan påbegyndes, da den maksimale kapacitet er ved at være nået i distributionscentrene i Aarhus og Aalborg.- Vores nye lokation i Randers er en investering i kapacitet i det midt- og nordjyske, så vi også i fremtiden kan tilbyde vores kunder i området landets bedste leveringskvalitet. Vi kommer samtidig tættere på vores kunder, hvilket giver os mulighed for at fremskynde vores omstilling til nul- og lavemissionskøretøjer. Dermed får GLS endnu et kvalitetsløft, som vi håber, vores kunder vil tage godt imod, siger han.GLS' nye distributionscenter i Randers får 30 AC-ladestandere og to lynladere. Antallet af ladestandere er fuldt skalerbart, så GLS løbende kan udvide sin flåde af batterielektriske køretøjer i tråd med 2035-målet om, at 100 procent af de nyindkøbte køretøjer i transportflåden skal være nul- og lavemissionskøretøjer.Derudover vil distributionscentret få installeret et solcelleanlæg på 1.000 kvm, som bidrager til den grønne omstilling.Borgmester Torben Hansen ser frem til at GLS Denmark åbner sit nye distributionscenter, som indledningsvis vil skabe 150-200 nye arbejdspladser i kommunen. Når distributionscentret er fuldt udbygget, forventes det at tilføre op mod 300 arbejdspladser.- Stort velkommen til GLS. Vi er glade for og stolte over, at en transportvirksomhed som GLS med fokus på at øge bæredygtigheden vælger at bygge nyt distributionscenter her. Vi står selvfølgelig klar til at samarbejde om at skaffe de folk, der skal bruges, når byggeriet er færdigt, ligesom vi har en stærk erhvervsservice og fokus på at understøtte en bæredygtig og grøn udvikling, siger han.Rejsegildet forventes afholdt i foråret 2025, mens det færdige distributionscenter forventes fuldt funktionsdygtigt i efteråret 2025. I øjeblikket har GLS endnu et distributionscenter i Ringsted under opførelse, som forventes at stå færdigt i august 2025.Tekst til billedet øverst: