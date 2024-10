Hollandsk-baseret flyselskab får dansk pris som bedste europæiske flyselskab i 2024

Tirsdag 8. oktober 2024 kl: 18:14

Af: Redaktionen Tom Verbugt, Anette Macallan, Christian Dottorini og Kirsten Kromann Larsen fra Air France og KLM. (Foto: Michael-Stub)

- Vi er meget glade, og det er en sand ære at modtage denne pris! En stor tak til alle jer, der valgte at flyve med os, tak til alle jer, der stemte på os og tak til vores konkurrenter, der holder os på tæerne. Jeg vil også gerne takke vores danske team og vores partnere for deres fantastiske engagement og masser af passion, sagde Tom Verbugt, der er General Manager Air France and KLM North Europe, i forbindelse med prisoverrækkelsen, der fandt sted i Cirkusbygningen i København.





KLM's netværk omfatter 155 destinationer, 89 i Europa og 66 interkontinentale. På flere europæiske destinationer vil KLM flyve oftere i den kommende vinter - blandt andet fra Billund, hvor KLM sammenlignet med vinter 2023 vil øge til seks daglige flyvninger.

















