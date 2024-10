Godt 60 lastvognstog kørte en særlig lerart til forurenet grund

Tirsdag 8. oktober 2024 kl: 13:33

Af: Redaktionen Bentonitten skal anvendes som membran i to permanente bassiner, der er ved at blive bygget på Nordic Waste-grunden ved Ølst.De to bassiner skal bruges til at opfange regnvand inde på Nordic Waste-grunden, hvor der har været udfordringer med jordbunden og at sikre, at den kan holde på regnvandet, så det ikke siver ned. Derfor får bassinerne en bentonit-membran.De to bassiner får en bund af grus og sten og ovenpå det lægges bentonitmembranen. Bassinerne ligger i god sikkerhedsafstand til Alling Å.