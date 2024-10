Ny app skal stoppe sms-syn

TRANSPORTMINISTERIET:

Fredag 4. oktober 2024 kl: 13:11

Af: Redaktionen

Bag app'en ligger der en bred politisk aftale om en styrket indsats mod sms-syn, hvor det blandt andet skal være et krav at fotodokumentere, at bilen har været i synshallen.









For at synshallerne kan håndtere det nye krav om fotodokumentation, har Færdselsstyrelsen fået udviklet en app, som kan håndtere både billeder og start- og sluttidspunkt på synsrapporten. App’en er klar til brug og bliver obligatorisk i synshallerne fra onsdag 1. januar 2025.









- Det er uacceptabelt, at der har været snyd med syn af biler, og der er bred enighed om at sætte hårdt ind overfor det. Der er allerede strammet op på kontrollen, og nu får synshallerne en app, der bliver det vigtigste redskab til at sikre, at køretøjerne rent faktisk kommer til syn, siger transportminister Thomas Danielsen (V).









I den styrkede indsats mod sms-syn er der vedtaget otte initiativer, hvoraf flere er indarbejdet i procedurene med bilsyn.





Initiativ 1: Fotodokumentation, indføres med app onsdag 1. januar 2025

Initiativ 2: Sanktioner for medarbejdere ved sms-syn - følger af implementeringen af syns-app og træder i kraft onsdag 1. januar 2025

Initiativ 3: Tilsyn uden for normale åbningstider - er indført

Initiativ 4: Start- og sluttidspunkt på synsrapport - indføres med app pr. onsdag 1. januar 2025

Initiativ 5: Inddragelse eller begrænsning af synstedets tilladelse - er indført

Initiativ 6: Uanmeldt tilsyn hos brugtvognsforhandlere - kræver lovændring

Initiativ 7: Øget antal administrative stikprøver - er indført

Initiativ 8: Administrativ og praktisk indsats over for synsvirksomhederne og synsmedarbejderne (krav om efteruddannelse) - er indført

