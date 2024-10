Transportkoncern i Greve har fundet sin nye administrerende direktør

Fredag 4. oktober 2024 kl: 12:31

René Bach Larsen er fra 1. november ny administrerende direktør for Leman A/S. (Foto: Leman)

Af: Redaktionen Med sit nye job som administrerende direktør for Leman A/S vil René Bach Larsen vende tilbage til Danmark.- Jeg er meget glad for at slutte mig til Leman og bidrage med min internationale erfaring til virksomhedens globale vækst i de kommende år. Leman er en ambitiøs virksomhed med vigtige planer på dagsordenen, og jeg glæder mig til at være en del af den rejse, siger René Bach Larsen, der især fremhæver Leman's menneskedrevne tilgang og selskabets kerneværdier - respekt, kvalitet og engagement, som han vil være dedikeret til at pleje i sit nye arbejde.Leman's økonomidirektør Michael Schrøder, der i nogle måneder har været konstitueret som administrerende direktør, fortsætter på sin post som økonomidirektør.Seneste årsrapport for Leman A/S opgjort 31. december 2023 viste et underskud efter skat på knap 50,2 millioner kroner, en egenkapital på 323,5 millioner kroner og en balance på 662,4 millioner kroner. Soliditetsgraden var dermed på godt 48 procent.I årene forinden i 2022 og 2021 kon Leman A/S ud med resultater efter skat på henholdsvis 49,0 millioner kroner og 27,4 millioner kroner.