- Vognmandsorganisation kvitterer for udspil fra skatteministeren

CHAUFFØRER SKAL ALLIGEVEL IKKE REGISTRERES SOM BRUGERE:

Tirsdag 24. september 2024 kl: 16:04

Af: Redaktionen Som vi tidligere tirsdag har beskrevet her på transportnyhederne.dk, har skatteminister Rasmus Stoklund (S) sendt et udkast til ændring af registreringsbekendtgørelsen i høringer. Den foreslåede ændring, der vil kunne træde i kraft 15. oktober, afskaffer kravet om, at eksempelvis lastbilchauffører skal registreres som brugere af den lastbil, de kører i - hvis de har den som fast bil.Ændringen betyder, at lønmodtagere ikke længere skal registreres som brugere af et arbejdskøretøj, de får stillet til rådighed af deres arbejdsgiver. Dermed risikerer lønmodtagere ikke længere at hæfte for de periodiske afgifter, der er knyttet til arbejdskøretøjet, hvis virksomheden ikke betaler dem eller går konkurs. Samtidig undgår virksomhederne de administrative byrder, der er forbundet med at opfylde registreringspligten.- Jeg vil gerne kvittere for, at vi dermed undgår de højst uheldige konsekvenser for både vognmænd og chauffører af den bureaukratiske og meningsløse praksis, der dumpede ned med få dages varsel lige før sommerferien, siger DTL's administrerende direktør Erik Østergaard.DTL, Dansk Erhverv, 3F, Finans & Leasing og Dansk Mobilitet sendte før sommerferien et brev til den daværende skatteminister Jeppe Bruus (S), som lovede en løsning for både chauffører og vognmænd. En løsning som hans afløser kommer med i form af en ændring af køretøjsregistreringsbekendtgørelsen.