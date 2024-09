SVM-Regeringens udspil på sundhedsområdet bringer den kollektive trafik i spil

Tirsdag 24. september 2024 kl: 15:50

"Regionerne har i dag en række opgaver, der ikke vedrører sundhedsområdet. Det er opgaver inden for kollektiv trafik, ungdomsuddannelser, kultur og miljø og driftsansvaret for en række tilbud

på det specialiserede socialområde og på området for specialundervisning. Størstedelen af opgaverne løses bedst på det regionale niveau.



Der er dog enkelte opgaver, hvor det vil give mening at overføre opgaverne til kommunalt niveau og dermed samle kræfterne ét sted.



Det gælder for eksempel kulturområdet. Desuden er der en række øvrige opgaver, som regionerne varetager i dag, der vurderes at kunne bortfalde. Det drejer sig om regionernes udviklingsstrategier og udviklingsaktiviteter knyttet hertil. Bortfaldet skal ses i lyset af regeringens opmærksomhed på, at ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt og effektivt.





Tilpasning af de øvrige regionale opgaver:

Regeringen foreslår en tilpasning af regionernes øvrige opgaver, der ikke vedrører sundhedsområdet.

Pengene fra opgavebortfald bliver på sundhedsområdet og bidrager til at finansiere den samlede sundhedsreform.

Beslutningen om den fremtidige varetagelse af ansvaret for den regionale kollektive trafik afventer anbefalingerne fra Ekspertudvalg om kollektiv mobilitet i hele Danmark".



"Placering af regionernes opgaver vedr. kollektiv trafik afventer anbefalingerne fra Ekspertudvalg om kollektiv mobilitet i hele Danmark".

Af: Redaktionen I udspillet står der på side 43 ud af 45 i udspillets første del:Udspillet "Sundhed tæt på dig" Del 1 kan hentesI udspillets Del 2 står der på side 38 følgende om den kollektive trafik:Udspillet "Sundhed tæt på dig" Del 2 kan hentes