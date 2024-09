Aalborg og Nuuk bliver forbundet direkte med ny flyrute

Tirsdag 24. september 2024 kl: 12:55

Af: Redaktionen Air Greenland vil flyve på ruten hver onsdag i perioden 18. juni til 27. august.- Vi har befløjet Aalborg - Kangerlussuaq via København i 2024, og vores analyser viser, at der er en god interesse fra kunderne. Mange har dog ønsket, at ruten var en direkte rute og med åbningen af Nuuk International Airport, kan vi nu tilbyde en direkte rute i sommerfartplanen, siger Air Greenland-koncernens administrerede direktør, Jacob Nitter Sørensen.Air Greenlands rute bliver opereret af Jettime med en Boeing 737-800 med plads til 189 passagerer.Med Ruby Rejsers tidligere annoncerede Nuuk-rute vil der i højsommeren være tre direkte ugentlige afgange til den grønlandske hovedstad.