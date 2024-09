Flertal er enig om endnu en letbane-etape i Odense

Fredag 20. september 2024 kl: 16:05

Af: Redaktionen Etape 2 kommer til at forbinde midtbyen i Odense og bydelen Seden via Vollsmose.Den politiske beslutning blev truffet i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for næste år.Prisen på etape to er anslået til omkring 1,7 milliarder kroner. Byrådet har besluttet at afsætte 15 millioner kroner ekstra om året til etape 2. Det er endnu ikke besluttet, hvornår anlægsarbejdet skal gå i gang.Venstre og Liberal Alliance stemte nej til etape 2.