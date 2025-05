Formand for vognmandsorganisation takke af efter 11 år

Lørdag 10. maj 2025 kl: 13:13

Af: Redaktionen Martin Danielsen, der har været medlem af DTL's bestyrelse i 20 år, vil fokusere på vognmandsvirksomheden Schou-Danielsen Logistik A/S i Odense og sin post som formand for Dansk Arbejdsgiverforening (DA).- Selv om beslutningen har været svær at træffe, så er tiden rigtig til, at jeg giver opgaven som formand for DTL videre. Organisationen står et rigtig godt sted indflydelsesmæssigt. Såvel herhjemme i Danmark som i EU, sagde Martin Danielsen og fortsatte:- Jeg ved, at DTL’s tydelige transportpolitiske stemme i Danmark også fremover vil blive sikret af både bestyrelsen og vores dygtige medarbejdere. Samtidig har vi inden for de seneste år styrket den danske transportstemme i Europa betydeligt. På EU-plan har vi nemlig via vores mangeårige nordiske samarbejde i NLA etableret et nært samarbejde med både de tyske og franske vognmandsorganisationer.Han lagde ikke skjul på, at det var med stort vemod, at han ikke længere skal være formand for DTL og forlader DTL's bestyrelse.- Men jeg glæder mig over at kunne give et DTL i topform videre til en ny formand. Og prøv bare at se en bestyrelse, vi har fået opbygget. Med så mange og så forskellige talenter på holdet, at DTL også her er godt rustet til fremtiden, sagde den afgående formand, der lovede, at transportvirksomhederne ikke vil blive i Dansk Arbejdsgiverforening.- Fremover kommer jeg i min rolle som formand for DA fortsat til at arbejde videre for gode vilkår for danske virksomheder - herunder også transportvirksomheder.