Fransk varebil vinder pris

Tirsdag 17. september 2024 kl: 13:31

Af: Redaktionen Med sit Aerovan-design og en platform, der åbner for både diesel og brint, markerer Renault Master sig på markedet som en effektiv bil i sin klasse. Renault Master er Renaults femte vinder af titlen og blev enstemmigt valgt af de journalister fra 25 europæiske lande, der udgør juryen i IVOTY - International Van of the Year.- IVOTY juryen var imponeret over det komplet nye design og det høje niveau af innovation og teknologi, der er udviklet til Renault Master. Blandt det som juryen fremhæver er avanceret aerodynamik, øget brugervenlighed, øget sikkerhed og komfort. Plus det faktum, at Master med den nye platform kan integrere både el, diesel og brint. Alle disse ting gør, at den møder kriterierne for en sådan pris. Bilen er fremtidssikret. Tillykke til Renaults LCV division med titlen, sagde Jarlath Sweeney, der er formand for International Van of the Year Award jury ved pris-overrækkelsen.Hos Renault var Heinz-Jürgen Löw - SVP Renault Brand, Light Commercial Vehicles naturligvis glad for prisen.- Det er en fantastisk pris og en anerkendelse til alle dem, der har arbejdet på projektet. Ny Master er et perfekt eksempel på det, der har gjort Renault's varevogne unikke de seneste 120 år. De er innovative, indeholder flere sidestillede teknologier, og er designet så de kan tilpasses alle de behov de professionelle kunder har, sagde Heinz-Jürgen Löw, da han modtog prisen på IAA i Hannover mandag aften.Den nye Master var den femte varebil fra Renault, der er blevet kåret som Van of the Year. Første gang Renault modtog prisen var i 1998 med Renault Master II, Renault Trafic II kom i 2002, så fulgte Kangoo Z.E i 2012 og Kangoo Van III i 2022.