Indtægter skal bringe gælden ned hos tysk jenbaneoperatør

SALG AF TRANSPORTKONCERN FOR 14,3 MILLIARDER EURO:

Fredag 13. september 2024 kl: 10:35

Af: Redaktionen Richard Lutz, administrerende direktør for Deutsche Bahn AG peger i forbindelse med handlen, at salget af DB Schenker til DSV markerer den største transaktion i DB's historie og giver DB Schenker klare vækstudsigter.- I tråd med vores stærke jernbane-strategi fokuserer vi vores forretning på jernbaneinfrastruktur i Tyskland, som tjener det fælles bedste, samt på klimavenlig passager- og godstransport i Tyskland og Europa, siger Richard Lutz og fortsætter:- Samtidig vil reduktionen af gælden bidrage væsentligt til koncernens økonomiske bæredygtighed. Fokus de næste tre år vil være på strukturel omstilling af infrastrukturen, jernbanedriften og rentabiliteten, hvilket vil skabe et stabilt grundlag for den fortsatte vækst og være vores bidrag til den tyske forbundsregerings transport- og klimapolitiske mål.Deutsche Bahn's fokus på kerneforretning er ifølge Richard Lutz en forudsætning for implementeringen af selskabets langsigtede jernbane-strategi, som - i overensstemmelse med den tyske regerings transportpolitiske mål - har til formål at øge passagertrafikken på jernbanen og jernbanens andel af godstransporten.Deutsche Bahn solgte i sommer den sidste del af datterselskabet DB Arriva.