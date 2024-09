Pakkedistributør investerer i solenergi til sine biler

Onsdag 11. september 2024 kl: 10:15

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Med de 21 nye ladepunkter øger Bring antallet af ladepunkter på sin terminal i Taulov til i alt 31. Simon Thylkjær Jensen er terminalchef i Taulov, og mener, at det er et vigtigt skridt for virksomhedens omstilling til el.- Alle vores varebiler i Danmark skal være elektriske inden udgangen af 2025, og for at kunne nå det mål skal vi øge ladekapaciteten på terminalen. Vores 21 nye elbilsopladere er derfor vigtige for at kunne omstille hurtigere, siger han.Ud over at have installeret nye ladepunkter har Bring også investeret i et solcelleanlæg på 1.102,96 kvadratmeter. Anlægget kan producere 243.000 kWh årligt. Det svarer til opladning af 48.600 mobiltelefoner i et helt år, eller den årlige opvarmning af 40-60 boliger.