- Trafiksikkerheden vil blive kompromitteret, sort arbejde og social dumping vil florere

VOGNMANDSORGANISATION OM BORTFALD AF VAREBILSTILLADELSER:

Fredag 30. august 2024 kl: 15:14

Mærkværdigt knæfald for at spare

Af: Redaktionen Fra DTL lyder det, at inkompetence og utilstrækkelighed hos de kontrollerende myndigheder begrunder, at politikerne nu slipper tømmerne og lader varebilerne køre løs på de danske veje uden det helt nødvendige opsyn.Ideen om, at blandt andet kravet om varebilstilladelser bortfalder for national transport vækker harme hos DTL. Dan Olsen, der er formand for Specialforeningen for Kurér og Varebilstransport (SKV) under DTL forudser sammen med DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard, at der vil opstå lovløse tilstande på varebilsområdet.- Hos varebilsvognmændene har vi den holdning, at der må og skal være styr på varebilsområdet - og det har været et stort ønske fra branchen. I dag kører vi med en halv løsning i form af en 11 kg-regel, og nu vil man helt ophøre med at kræve noget som helst. Det er at gøre grin med de organiserede vognmænd, der har brugt tid og kræfter, og ikke mindst penge, på at tilpasse forretningen til lovgivningen, siger Dan Olsen og fortsætter:- Afskaffer man tilladelseskravet, vil det slippe erhvervet løs i en negativ spiral nedad mod laveste fællesnævner. Trafiksikkerheden vil blive kompromitteret, sort arbejde og social dumping vil florere, og området vil blive genstand for ”sorte svaner” i hobetal. Man kan spørge sig selv, om for eksempel taxiområdet så bliver næste mål for den slags liberalisering.Administrerende direktør for DTL, Erik Østergaard, mener, at transportministeren sammen med den øvrige SVM-Regering har anset debatten om 11 kg reglen, forholdet til de internationale tilladelser, og arbejdet med at styre varebilsvognmændene i øvrigt, som en gordisk knude på en vognstang, som man blot kan hugge over ved at afskaffe kravet om tillaldelser.- Men hvis ministeren tror, at han derved kan sammenlignes med Alexander den Store, er det en fejlslutning. Det får alvorlige konsekvenser for konkurrencen på hele transportmarkedet, fremfører Erik Østergaard, der henviser til, at daværende V-skatteminister Troels Lund Poulsen talte med store bogstaver om varebilserhvervets ”forbryderkatalog med både socialt bedrageri, illegal arbejdskraft og sort arbejde”.Erik Østergaard gør samtidig opmærksom på, at pakkemarkedet de senere år er eksploderet som følge af e-handlen, og antallet af varebilstransporter er steget tilsvarende.Han peger også på, at den seneste varebilsredegørelse for 2023 viser, at regelefterlevelsen hos varebilsvognmændene efter Rigspolitiets erfaring er markant lavere end hos de vognmænd, der kører tilladelseskrævende godskørsel, herunder i forhold til overtrædelser vedrørende tilladelse samt overtrædelser vedrørende ansættelsesforhold.- Regeringens beslutning er et symptom på et mærkværdigt knæfald for primært at spare på kontrolområdet. Samtidig indføres på mange andre områder administrativt belastende regler, der savner enhver fornuft, men som virksomhederne skal bruge tid og kræfter på, siger Erik Østergaard.