På borger.dk/lægeattest vælger eleven en kommune, og udfylder lægeattestens Del A digitalt. Herefter modtager eleven et kvitteringsbrev via Digital Post Til elevens konsultation hos egen læge udfylder lægen Del B af lægeattesten. Herefter modtager eleven endnu et kvitteringsbrev via Digital Post Den komplette lægeattest sendes automatisk til Borgerservice i den kommune, som eleven har valgt på borger.dk. Hvis eleven ikke kan huske den valgte kommune, fremgår kommunen af begge elevens kvitteringsbreve

Af: Redaktionen Første omgang bliver mandag 2. september, mens fjerde og sidste omgang kommer mandag 2. december, hvorefter alle landets kommuner vil være overgået til Færdselsstyrelsens digitale løsning.Ind til tirsdag 1. juli næste år, hvor det bliver obligatorisk at anvende den digitale lægeattest ved udstedelse af kørekort, vil det være valgfrit for eleven at benytte den digitale lægeattest eller den eksisterende papirversion af lægeattesten.Den nye, digitale løsning er udviklet på baggrund af erfaringer fra et pilotprojekt med digitale lægeattester i en række kommuner. Pilotløsningen udfases nu i takt med, at kommunerne overgår til Færdselsstyrelsens nye landsdækkende løsning.Med den nye, digitale løsning skal der ikke længere afleveres en fysisk lægeattest på Borgerservice i den kommune, den enkelte elev har valgt. Fremover vil udfyldelsen af den digitale lægeattest foregå på følgende måde:For kørelærere med elever, som tidligere har anvendt pilotløsningen for digitale lægeattest, vil der ikke være ændringer i arbejdsgangen, men man skal som kørelærer, der hidtil har brugt et link direkte til den gamle pilotløsning - eksempelvis på køreskolens hjemmeside - huske huske at opdatere linket til den nye digitale løsning.Linket til den nye løsning for digital lægeattest findes