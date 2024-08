Dobbelttogter for skoleskibene er godt nyt for Det Blå Danmark

FAGFORBUND ER PÅ LINIE MED REDERIORGANISATION:

Mandag 26. august 2024 kl: 11:20

Af: Redaktionen - Alle analyser peger på, at Det Blå Danmark får brug for nye, dygtige medarbejdere i fremtiden - både til lands og til vands. Derfor er det meget positivt, at regeringen sikrer tryghed i en årrække for de mange danskere, der ønsker at stævne ud med skoleskibene, siger Johan Moesgaard Andersen, der er EU-chef i Dansk Metal, der repræsenterer mange medlemmer i Det Blå Danmark.Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) har annonceret, at SVM-Regeringen i sit finanslovsforslag vil afsætte penge til, at de to skoleskibe får to togter de næste fire år.Med dobbelttogter de kommende fire år, vil op mod 1.144 unge ifølge ministeriet få mulighed for at komme ombord på de to skoleskibe.- Dansk Metal har gennem flere år og senest denne sommer efterlyst en mere langsigtet og flerårig finansiering af skoleskibene. Derfor er det positivt, at regeringen har lyttet til både os og de mange andre aktører i og omkring Det Blå Danmark, siger Johan Moesgaard Andersen.