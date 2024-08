Politiet anholdte seks personer for narkosmugling

Mandag 26. august 2024 kl: 10:20

Af: Redaktionen - Jeg er meget tilfreds med, at vi efter et kompliceret og grundigt efterforskningsarbejde i dag har anholdt seks mænd og beslaglagt et stort parti kokain. Med dagens aktion har vi svækket det narkotikamarked, som vi ved er en stor kilde til de organiserede kriminelles indtægter, siger vicepolitiinspektør i NSK, Lars Feldt-Rasmussen.DR kunne lørdag berette, at de seks mænd blev sigtet for at have smuglet 700 kg kokain ind i Danmark - kokain, som politiet mener, de har modtager og opsamlet ud for Langelands kyst for efterfølgende at have bragt det til Lohals Camping med henblik på at transportere det videre derfra.









Indsmugling af narko, hvor smuglerne modtager eksempelvis kokain fra skibe og efterfølgende bringer det i land, er ikke noget nyt.









I marts i år drev et større antal sportstasker fyldt med narko ind på stranden ved Gniben på Sjællands Odde.









I februar 2020 blev 27 personer anholdt i en sag om indsmugling af narko, som var blevet losset fra en større skib, der sejlede under bahamansk flag, og til en mindre motorbåd ført af to udenlandske mænd. I forbindelse med den aktion blev blev tre mænd anholdt på Langeland.









© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.