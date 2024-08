Færdselsstyrelsen har konstateret registreringsfejl i takografer

Torsdag 22. august 2024 kl: 13:31

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Færdselsstyrelsen er blevet gjort bekendt med, at der i visse VDO takografer i generation 2, version 2 (G2V2), kan opstå en såkaldt fejl 25 ved registrering af takografen.Fejlen betyder, at signaturen på den tekniske datablok fejler og dermed ikke kan aflæses i Færdselsstyrelsens aflæsningssystemer under en virksomhedskontrol. Færdselsstyrelsen lægger til grund, at producentens forhandler i Danmark har oplyst, at fejlen via en opdatering, som udgangspunkt, er rettet senest 1. november i år.Det forhold vil blive afspejlet i Færdselstyrelsens sagsbehandling, hvis virksomheden kan dokumentere, at der er tale om en fejl 25 i takografen.Færdselsstyrelsen opfordrer til, at alle vognmænd, der har fået en G2V2 takograf fra VDO installeret undersøger, om de er omfattet af signaturfejlen og hvis dette er tilfældet få opdateret takografen hurtigst muligt.Politiets vejsidekontrol er ikke berørt af fejl 25, og ovenstående gør sig kun gældende for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol.