Dæk-importør og forhandler har ansat forsyningskædedirektør

Fredag 16. august 2024 kl: 11:28

Af: Redaktionen

Christian Heimer, der har en baggrund inden for ledelse, logistik og forretningsudvikling, blev en del af NDI-koncernen med virkning fra 5. august.









- Vi ser frem til samarbejdet med Christian Heimer, som med sin store erfaring og indsigt skal hjælpe med at realisere vores ambitioner som en meget vigtig del af vores koncernledelse. Han får en central rolle i forhold til at hjælpe os med at nå i mål med vores strategiske ambitioner - blandt andet at skabe profitabel vækst og opnå en endnu mere effektiv og kundeorienteret distribution, siger vicedirektør i NDI-koncernen, Peter Kjær, og fortætter:









- Desuden skal han styrke vores langsigtede indsats for at komme på forkant med fremtidens markeds- og distributionslandskab, som omfatter digitale muligheder, bæredygtig produktion og logistik, samt ikke mindst at bringe Norden endnu tættere sammen.









Christian Heimer kommer foruden målsætningerne i 2026-strategien til at understøtte NDI Groups ambitioner om at styrke sin position som en nordisk virksomhed.









- Jeg glæder mig til at blive del af NDI-koncernen, lære dens medarbejdere at kende og blive del af en ambitiøse plan, der er lagt for fremtiden som en markedsledende, nordisk virksomhed. En plan, der ikke kun handler om at styrke virksomhedens indkøb, produktion, lager og logistik, men ikke mindst også sammenspillet mellem de forskellige afdelinger. I sidste ende har det også en stor betydning for, hvordan kunden oplever virksomheden og dermed kundetilfredsheden, siger Christian Heimer.









I det senest afsluttede regnskabsår opgjort 30. juni 2023 havde NDI Group A/S et overskud efter skat på 15.179.000 kroner ud af en bruttofortjeneste på 182.263.000 kroner. Egenkapitalen var på 374.935.000 kroner og balancen på 934.865.000 kroner.









© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.