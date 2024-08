Forhandler af lastbiler og trailere har nået en milepæl

Mandag 5. august 2024 kl: 15:25

Direktør Remi Nikolajsen (tv) fra Scanvo Trucks Danmark A/S sammen med direktør Heine Serritslev Jørgensen fra Danboring A/S, som ud over lastbien også fik et stykke af den jubilæumskage, som Scanvo Trucks Danmark A/S bød medarbejderne på.



Af: Redaktionen (Foto: Scanvo)Leverance nummer 5.000 blev en nyere fire-akslet Volvo FM500 8x2 opbygget med hejs, som Scanvo leverede til det lokale firma Danboring A/S i Thorning, som har en del lastbiler.Leverer flere contanereScancon Containers A/S, der er et datterselskab af Scanvo Trucks Danmark A/S, oplever en ekstra fremgang i salget af specialcontainere fremstillet i eksempelvis Hardox-stål fra SSAB (Svenske Stålværker AB) - og fremgangen gælder bredt.I de første otte måneder i seneste regnskabsår 2023-2024 har Scancon Containers A/S leveret over 135 containere - og der er flere i ordrebogenTekst til ovenstående billede: