Tidigere tapperi bliver logistik og lagerfaciliteter

Torsdag 1. august 2024 kl: 15:06

Af: Redaktionen Blue Water Shipping været siden 1980’erne været lokalt til stede i Grønland. Med fem grønlandske kontorer er Blue Water i dag landets største transport- og logistikleverandør. Med en investeringen på 100 millioner kroner i køb og ombygning af det tidligere tapperi, Nuuk Imeq, vil Blue Water skabe fundamentet til yderligere vækst.- Udvidelsen her i Nuuk kommer til at understøtte vores ambition om at levere pålidelige løsninger fra, til og i Grønland. Den ekstra plads gør det muligt at tage imod større mængder gods, ekspedere og levere det hurtigere samt oplagre mere gods på vegne af vores kunder, siger Lars Vajse, der er landechef for Blue Water Greenland.Opkøbet af bygningen, som mange i byen har en stærk tilknytning til, er et symbol på Blue Waters fortsatte engagement i Grønland. Nuuk Imeq har stor historisk betydning, og hos Blue Water er man beæret over at kunne videreføre dens arv med et nyt formål.- Investeringen viser Blue Waters tro på regionens potentiale og vilje til at støtte den grønlandske vækst og udvikling samt være godt forberedt på den nye infrastruktur, som snart er en realitet i Grønland. Af samme årsag færdiggjorde vi sidste år byggeriet af nyt kontor og terminal i Ilulissat. Vi håber, at vi på sigt kan gøre lignende tiltag i de øvrige byer, som vi repræsenterer i Grønland, fortæller Ole Ulriksen, VP North Atlantic, Blue Water.Det nye opkøb giver Blue Water mulighed for at forbedre transportservices og optimere forsyningskæder på tværs af Nordatlanten. Sidste år indviede Blue Water en ny Nordatlantterminal på Aarhus Havn, og med det nye opkøb i Grønland er begge ender af transportsetup'et mellem Danmark og Grønland klar til at håndtere stigende godsmængder.- Med denne nye facilitet kan vi tilbyde forbedrede lagerfaciliteter og moderne kontorlokaler, der vil styrke vores services og samarbejde med både eksisterende og nye kunder. Vi har investeret i den nyeste teknologi og infrastruktur for at sikre, at vores tjenester er effektive, sikre og pålidelige. Vi ser frem til at arbejde tæt sammen med gamle og nye kunder og partnere i vores nye hjem, siger Lars Vajse.Blue Water overtager det tidligere tapperi 1. oktober, hvorefter en større ombygning og renovering sættes i gang for at gøre det klart til dets nye formål.Når ombygningen nærmer sig afslutningen, planlægger man hos Blue Water at invitere kunder og forretningsforbindelser til kaffe og kage ved en officiel indvielse.