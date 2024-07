Aarhus Havn får EU-støtte til etablering af landstrøm til containerskibe

Fredag 26. juli 2024 kl: 01:01

Af: Redaktionen Aarhus Havn har i samarbejde med en række andre større europæiske havne søgt EU om medfinansiering af etablering af landstrøm til containerskibe. EU-Kommissionen imødekom ansøgningen, hvor EU bidraget med med 39,8 millioner kroner til finansieringen af landstrømsanlægget, der skal give containerskibene mulighed for at slukke dieselgeneratorerne, når de ligger til ved kajen i Aarhus.- Vi er meget glade for, at EU-Kommissionen og CEF-komiteen anerkender vores høje ambitioner for den grønne omstilling. Vi er Danmarks største erhvervshavn, hvor langt hovedparten af den danske containergods kommer igennem. Derfor er det et afgørende skridt for vores konkurrencedygtighed og ikke mindst i den grønne omstilling, at vi nu kan etablere landstrøm til containerskibene, siger Anne Zachariassen, der er vicedirektør med ansavr for blandt andet bæredygtighed hos Aarhus Havn.Aarhus Havn forventer, at containerskibene kan tilslutte sig landstrøm i slutningen af 2026.