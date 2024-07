Færgerederi har fået ny administrerende direktør

Torsdag 25. juli 2024 kl: 16:00

Eric Grégoire er ansat som ny administrerende direktør i Scandlines.

Af: Redaktionen Eric Grégoire kommer fra en stilling som administrerende direktør - CEO (Chief Executive Officer) - i Goodpack Pte Ltd. i Singapore. Han har gennem årene arbejdet med optimering af forretningsprocesser i forskellige internationale firmaer som General Electric og DuPont- Jeg glæder mig over at kunne byde Eric Grégoire velkommen til Scandlines. Eric kommer med stor ledelsesmæssig erfaring fra internationale virksomheder og med at skabe godt teamwork, at få sat en strategisk retning og at prioritere og gennemføre de tiltag, der skal til for at realisere strategien. Jeg ser frem til samarbejdet, siger Birgit Nørgaard, der leder Scandlines’ Supervisory Board.- Jeg ser frem til at blive inspireret af den lange tradition, Scandlines har for at spille en afgørende rolle i lokalsamfundet og for at løfte ansvaret for kritisk infrastruktur. Scandlines går forrest, når det drejer sig om grøn færgedrift. Det arbejde skal vi fortsætte. I løbet af min 32-årige karriere har jeg oplevet og nydt begejstringen ved at vinde i et konkurrencepræget miljø. Og jeg har lært, hvad der skal til, for at en virksomhed kan klare sig trods skarp konkurrence: Stærke teams, ukomplicerede processer og kundeorienteret innovation, siger Eric Grégoire i en kommentar i forbindelse med sit nye job som administrerende direktør i Scandlines.









