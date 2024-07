Rederi vedtager klimamål med Science Based Targets Initiative

Onsdag 24. juli 2024 kl: 10:35

Af: Redaktionen På Kattegat og på Bornholmslinjen arbejdes der med en fremtidig elektrificering. Her er flere teknologier i spil til en løsning, som også vil gøre de store hurtigfærger grønne.

Molslinjen, der er Danmarks største indenrigs færgerederi og en del af Nordic Ferry Infrastructure, har sat kurs mod en grønnere færgedrift. Ved at tilslutte sig det internationalt anerkendte SBTi, vil Molslinjen bidrage til at begrænse den globale opvarmning.









- Vi vil gerne være en del af løsningen på de globale klimaudfordringer og være med til at sikre, at vi får den globale opvarmning begrænset til de 1,5 grader, siger Molslinjens administrerende direktør, Kristian Durhuus.









Molslinjen er i gang med at elektrificere sin færgedrift på sine ruter. Der er eksempelvis bygget en el-færge til Fanølinjen, og på et værft i Tyrkiet bliver der lige nu bygget nye el-færger til Samsølinjen og til Alslinjen. På Øresundslinjen har der sejlet el-færger i nogle år med nogle af verdens største batterier.









- Vi har sat et meget ambitiøst mål, hvor vi ønsker en helt emissionsfri drift senest i 2040. Derfor har vi tilsluttet os Science Based Targets initiative for at få deres godkendelse af vores arbejde, siger Kristian Durhuus.









Også på Kattegat og på Bornholmslinjen arbejdes der med en fremtidig elektrificering. Her er flere teknologier i spil til en løsning, som også vil gøre de store hurtigfærger grønne. Molslinjen har blandt andet købt sig ind i Hvidovrefirmaet WattsUp Power, som har udviklet et mekanisk batteri med svinghjul.









-Skal vi lykkes med at være et forbillede for færgerederier i verden, så skal vi være innovative og sætte meget ambitiøse mål for os selv, siger Kristian Durhuus.

