- Svensk-dansk postkoncern forbedrede sit kvartalsresultat

Fredag 19. juli 2024 kl: 11:42

Nettoomsætningen udgjorde 9.709 millioner (9.812 millioner) svenske kroner, et fald

på 1 procent (4 procent) i fast valuta for sammenlignelige enheder

Pakkemængderne faldt samlet med 1 procent (1 procent)

Brevmængderne faldt med 11 procent (14 procent)

Driftsresultatet (EBIT) udgjorde - 463 millioner (- 725 millioner) svenske kroner

Det justerede driftsresultat (justeret EBIT) udgjorde 205 millioner (135 millioner) svenske kroner





Nettoomsætningen udgjorde 19.209 millioner (19.710 millioner) svenske kroner, et fald

på 3 procent (2 procent) i fast valuta for sammenlignelige enheder

Pakkemængderne faldt samlet med 2 procent (2 procent)

Brevmængderne faldt med 11 procent (12 procent)

Driftsresultatet (EBIT) udgjorde - 336 millioner (- 682 millioner) svenske kroner

Det justerede driftsresultat (justeret EBIT) udgjorde 359 millioner (177 millioner) svenske kroner

PostNords bæredygtighedsarbejde skrider frem



April-juni 2024 (tallene i parantes er tilsvarende tal for samme kvartal 2023):Januar - juni 2024- Som følge af den nye danske postlov, kraftigt vigende brevmængder og usikkerhed om de fremtidige brevindtægter i Danmark blev der foretaget en nedskrivning på i alt 598 millioner svenske kroner i driftsresultatet. Det justerede driftsresultat udgjorde 205 millioner (135 millioner) svenske kroner. Vi kan se, at de igangværende forbedringsprogrammer fortsat giver resultater, idet der for tredje kvartal i træk er opnået en resultatforbedring, siger Annemarie Gardshol, der er koncernchef i PostNord.Hun peger på, at E-handel betragtes som et langsigtet vækstmarked, hvor PostNord har en stærk position i Norden takket være en omfattende infrastruktur med terminaler og pakkeudleveringssteder, posthuse og pakkebokse kombineret med hjemmelevering.- Tilbuddet om nemme og bæredygtige leveringsløsninger til både afsendere og modtagere udvikles, så vi kan være et attraktivt alternativ på det hurtigt voksende consumer-to-consumer-marked. Forbrugerne kan fra 1. juli både hente og sende pakker fra pakkebokse i Sverige, siger hun og peger på, at det for PostNord er vigtigt at udvikle et attraktivt nordisk pakketilbud.- I Danmark skærpes virksomhedens fokus yderligere på pakker ved at afvikle størstedelen af tilbuddet i logistikforretningen. Formålet er at blive de danske forbrugeres førstevalg inden for pakker ved at have et tydeligere fokus på kerneopgaven. Beslutningen påvirker ikke tilbuddet i koncernens øvrige segmenter. Vi fortsætter arbejdet med at cementere vores position som den førende nordiske pakkeaktør med et tydeligt fokus på omkostningseffektivitet og et attraktivt tilbud, siger hun.PostNords klimaomstilling har som mål, at koncernens aktiviteter og transporter skal være fossilfri i 2030. Ved kvartalets udgang bestod 76 procent af energiforbruget i PostNord's egen køretøjsflåde af vedvarende energi. I løbet af kvartalet, blev PostNord for tredje år i træk del af Financial Times' liste over Europas klimaledere.Interesserede kan hente PostNord's delårsrapport for andet kvartal 2024