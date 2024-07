Ti initiativer skal styrke vejtransportbranchen

Fredag 5. juli 2024 kl: 10:28

De 10 initiativer er:

Fjerne restancekrav for virksomheder og transportledere

Ændringer af dokumentationskrav for transportlederens faktiske og vedvarende ledelse

Forenkle kravene for at opnå tilladelse til chaufførvikarvirksomheder

Ændring af definitionen for erhvervsmæssig buskørsel

Fjerne tilladelseskrav for busudlejning uden fører

Lige konkurrencevilkår mellem overenskomstansatte chauffører og selvstændige vognmænd

Fjerne kursuskrav for transportledere

Forenkling af chaufføruddannelsen

Fjerne uddannelseskravet for varebilschauffører

Krav til uddannelsescentre

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Med regeringsgrundlaget og Erhvervsministeriets fem principper om erhvervsrettet EU-regulering er der sat en klar retning, der gør op med rigide regler og overimplementering, som skader de danske transportvirksomheder, siger Thomas Danielsen og fortsætter:- Nu sætter vi ind med 10 konkrete initiativer, hvor vi blandt andet forenkler chaufføruddannelsen samt fjerner uddannelseskrav til varebilschauffører og restancekrav til virksomheder. Det er ikke kun til gavn for vognmændene og de danske forbrugere, at vi har konkurrencedygtige transportvirksomheder til at fragte mennesker og varer hver dag, men også for det danske samfund helhed.Udspillet indeholder blandt andet færre krav til transportvirksomheder, forenklede krav til chauffører og oprydning af krav til busser. De i alt 10 initiativer skal styrke branchen i fremtiden.Lovforslaget sendes i høring i løbet af sommeren 2024, hvorefter bekendtgørelserne sendes i offentlig høring over efteråret. De nye regler ventes at træde i kraft 1. januar 2025.Forenkling af krav til vejtransportvirksomheder:Forenklede krav til chaufførerne:Øvrige:Interesserede kan se mere om initiativetInteresserede kan læse lovforslaget på Høringsportalen - klik