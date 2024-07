Ændringer til vejskat er sendt i høring

Foreslåede ændring i satser Der foreslås følgende satser på vejafgiftsbelagte strækninger - kr/km

12.000-17.999 kg 18.000-32.000 kg Over 32.000 kg Øvrig Miljøzone Øvrig Miljøzone Øvrig Miljøzone CO 2 -emissionsklasse 1 0,86 1,29 1,00 1,50 1,10 1,65 CO 2 -emissionsklasse 2 0,79 1,19 0,92 1,38 1,01 1,52 CO 2 -emissionsklasse 3 0,69 1,04 0,82 1,23 0,91 1,37 CO 2 -emissionsklasse 4 0,46 0,69 0,53 0,80 0,58 0,87 CO 2 -emissionsklasse 5 0,13 0,20 0,13 0,20 0,13 0,20



Efter den politiske aftale vil satserne gælde til og med 2027. Man må derfor forvente, at satserne vil stige igen fra 2028 og igen i 2029, hvor den midlertidige nedsættelse ophører.







Foreslået præcisering af vægtklasser

Taksten afhænger af køretøjsvægten, som er inddelt i tre forskellige klasser. ITD forklarer, at det præciseres i forslaget:

At det er motorkøretøjets teknisk tilladte totalvægt, der er afgørende for, hvilken vægtklasse køretøjet kommer i. Den teknisk tilladte totalvægt fremgår af felt F.1 på registreringsattesten

At det er motorkøretøjets teknisk tilladte totalvægt, som er afgørende, gør, at det ikke er relevant, hvilket påhængskøretøj der køres med, eller hvad vogntogets tilladte totalvægt er. En treakslet sættevognstrækker med en teknisk tilladt totalvægt på 26.000 kg. vil eksempelvis komme i den mellemste vægtkategori, uanset om den kører med en sættevogn eller ej. Dette er forskelligt fra praksis i mange andre EU-lande

Af: Redaktionen Forslaget, som er sendt i høring, indeholder ændringer til blandt andet satsen for vejafgift samt præciseringer af, hvilken vægtklasse køretøjet kommer i.Forslaget vil efter sommerferien skulle fremlægges i Folketinget, som skal vedtage det for, at ændringerne kan træde i kraft. Transportorganisationen ITD gør opmærksom på, at det, der er sendt i høring, ikke er endeligt vedtaget, og at der tages forbehold for, at der kan komme yderligere ændringer.





Foreslået periode for køb af rutebillet

ITD peger også på, at det foreslås, at rutebilletten vil kunne købes op til 14 dage i forvejen og vil kunne annulleres indtil gyldighedsperioden starter. Den vil senest skulle købes, før turen starter.





Foreslået mulighed for fritagelse for visse køretøjer

For visse køretøjer vil der kunne søges om fritagelse fra vejafgiften, hvis det kan godtgøres, at køretøjet ikke anvendes til godstransport. Det vil eksempelvis være veteranbiler og cirkuskøretøjer. Køretøjet vil skulle registreres som fritaget for vejafgift i Køretøjsregistret, hvilket allerede er tilfældet i dag. Udenlandske køretøjer vil på samme måde kunne ansøge om fritagelse ved skattemyndighederne.





Foreslået dieselafgift

Det foreslås at dieselafgiften forhøjes med 50 øre pr. liter eksklusiv moms. De 50 øre vil være efter 2024-niveau, svarende til at forhøjelsen fra 1. januar 2025 reelt vil være 52 øre pr. liter eksklusiv moms. Den samlede afgift fra 1. januar 2025 vil herefter være 210,0 øre pr. liter.

Afgiften vil blive reguleret årligt efter nettoprisindekset.









