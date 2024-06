Vejdirektoratet skal undersøge muligehederne for at genbruge dele af 3,2 kilometer lang bro

Fakta om den gamle Storstrømsbro:

Den gamle Storstrømsbro er 3,2 kilometer lang. Den består af 50 fag, 49 bropiller og fundamenter. Den er bygget af cirka 265.000 ton beton og 20.000 ton stål

Den gamle Storstrømsbro blev indviet 26. september 1937

Storstrømsbroen var i næsten 30 år den længste bro i Europa

Den forblev den længste vej- og jernbanebro indtil Storebæltsforbindelsens Vestbro blev færdig

Af: Redaktionen Når byggeriet af den nye Storstrømsbro over Storstrømmen mellem Sjælland og Lolland er færdigt, skal den gamle Storstrømsbro rives ned.Nedrivningen af den eksisterende bro begynder tidligst i 2027, når den nye bro er færdig. Nu sættes der gang i at opdatere miljøvurderingen af nedrivningen, hvilket giver mulighed for, at lokale ønsker fra Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune kan inddrages i undersøgelser.De kommende undersøgelser skal blandt andet afdække miljøforhold og muligheder for at genbruge materialerne fra den gamle bro til eksempelvis kystsikring og stenrev. Undersøgelserne, opdateringen af lovgrundlaget og inddragelse af lokale borgere ventes at tage op til to år, og kan derfor være gennemført inden den nye bro er færdig.