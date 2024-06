Tysk kombiselskab transporterede 815.467 lastbillæs - 15,9 procent færre end året før

2023-REGNSKAB FRA KOMBISELSKAB:

Torsdag 20. juni 2024 kl: 10:45

Af: Redaktionen Inden for de to forretningsenheder National Transport og International Transport endte antallet af transporterede lastbillæs på henholdsvis 186.856 - et fald på 10,1 procent - og 628.611 - et fald på 17,5 procent).- Ikke desto mindre er vi kommet relativt uskadt gennem dette kriseår med virksomheden. I tæt samarbejde med vores servicepartnere har vi opretholdt togdriften uden væsentlige begrænsninger takket være intelligent netværksstyring, sagde administrerende direktør Armin Riedl, da han præsenterede 2023-resultatet.Kombiverkehr KG omsatte i 2023 for 435,2 millioner euro fra sine aktiviteter i intermodal transport, hvilket var 27,5 millioner euro mindre end året før. Efter fradrag af alle skatter blev der opnået et nettotab på 332.000 euro for regnskabsåret 2023.Hos Kombiverkehr KG peger man på, at den svækkede økonomi i hele Tyskland og Europa med omfattende produktionsfald havde lige så stor indflydelse som den ofte uforudsigelige servicekvalitet, der blev tilbudt af jernbanerne. Servicekvaliteten nåede ikke det nødvendige niveau for tilfredsstillende levering af intermodal transport - hovedsageligt på grund af sporarbejder på de tyske baner.Ledelsen hos Kombiverkehr KG fremførte i forbindelse med præsentationen af 2023-resultatet, at den tyske regering og myndigheder ifølge selskabet "vender ryggen til klimabeskyttelse i transportsektoren". Ledelsen mener, at den tyske regerings mål om modal skift fortaber sig i horisonten.