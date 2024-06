Dansk skibsfart ligger i top på internationale lister over sikkerhed for fjerde år i træk

Mandag 17. juni 2024 kl: 18:00

Om Paris Mou:

Af: Redaktionen Havnestatskontrolregimet Paris MoU har offentliggjort sine nye præstationslister, hvor danske skibe for fjerde år i træk markerer sig med en placering i top på hvidlisten. Også inden for Tokyo MoU’s havnestatskontrolregime, der dækker Asien, er danske skibe på hvidlisten med en placering som nummer 7.Danmark er desuden igen placeret på US Coast Guards Qualship 21-liste, som dækker havnestatskontroller i USA. Præstationslisterne er blandt andet baseret på de seneste tre års inspektioner og tilbageholdelser af skibe.- Det er meget positivt, at Danmark igen i år rangerer i toppen af de internationale opgørelser over flagstaternes performance. Det vidner om, at dansk skibsfart fortsat gør en stor indsats for sikkerhed og kvalitet, siger Martin John, der ersynschef hos Søfartsstyrelsen, og fortsætter:- Der er dog stadig tilbageholdelser som burde være undgået. Så det er vigtigt, at vi ikke hviler på laurbærrene, men fortsætter arbejdet med at sikre, at skibene hele tiden lever op til internationale standarder for sikkerhed, sundhed og miljø samt ordentlige arbejdsvilkår for de søfarende.Interesserede kan finde Paris MoU's pressemeddelelse og de nye præstationslisterHavnestatskontrolregimet Paris MoU består af 28 maritime administrationer og dækker de europæiske kyststater og det nordatlantiske område fra Nordamerika til Europa.Medlemsstaterne af Paris MoU er i øjeblikket:

Belgien, Bulgarien, Canada, Kroatien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Island, Irland, Italien, Letland, Litauen, Malta, Montenegro, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien.





Rusland er i øjeblikket suspenderet på grund af krigen mod Ukraine.









