Det offentlige skal være villige til at betale ekstra for grøn transport

VOGNMANDSORGANISATION EFTER KOMMENTAR FRA KLIMARÅDET:

Mandag 17. juni 2024 kl: 15:07

Af: Redaktionen Klimarådet efterlyser i et nyt notat, at SVM-Regeringen arbejder mere målrettet for at nedbringe klimaaftrykket fra eksempelvis offentlige indkøb.Det offentlige har gode muligheder for at gå forrest, hvis klimaaftrykket skal nedbringes, lyder det fra Klimarådet.Selv om Klimarådets notat ikke specifikt beskæftiger sig med køb af ydelser fra vognmandsbranchen er DTL administrerende direktør Erik Østergaard tilfreds med, at Klimarådet peger på en principiel problemstilling. Især i en tid, hvor der fra politisk hold bliver presset på for at vognmandsbranchen skal omstille sig.- DTL lavede sidste år en rundspørge blandt medlemmerne om, hvordan de offentlige indkøbere vægter klima og miljø i deres udbud. Hver femte vognmand pegede på, at det offentlige, herunder kommunerne, meget ofte eller ofte kun på papiret vægter vognmandens indsats for miljø og klima ved udbud af transportopgaver. Når transportøren så skal vælges, svarede bare otte procent, at vægten på miljø og klima meget ofte eller ofte var udslagsgivende. Det er ikke meget bedre i dag, så vidt vi er orienteret, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Man kan ikke forvente, at vognmændene skal sætte fart på omstillingen til mere klimavenlig transport, hvis det offentlige ikke er villige til at betale det ekstra, det koster. Staten og kommunerne er en kæmpe transportkunde, og det ville virkeligt fremme den grønne omstilling, hvis man her lod handling følge de fine ord. Som stor kunde har det offentlige et ansvar for at hjælpe den grønne omstilling af transporterhvervet på vej.DTL fremhæver, at Klimarådet peger på, at SVM-Regeringen i sit regeringsgrundlag fra 2022 tilkendegav, at den vil nedbringe klimaaftrykket på de offentlige indkøb. Det fremgår også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil undersøge konsekvenserne ved at opsætte et mål for klimaaftrykket af dansk forbrug. Begge dele udestår ifølge Klimarådet endnu.