Otte projekter skal øge trafiksikkerheden

Mandag 17. juni 2024 kl: 13:54

Af: Redaktionen Med Infrastrukturplan 2035 blev der afsat en pulje på 700 millioner til projekter, der skal forbedre trafiksikkerheden. Forligskredsen bag infrastrukturplanen er blevet enige om at udmønte 55,4 millioner kroner fra puljen for 2025.Tiltagene ved denne udmøntning skal mindske antallet af krydsulykker. Tidligere år har fokus været på at mindske antallet af eneulykker og frontalkollisioner.Forligskredsen bag infrastrukturaftalen har prioriteret følgende otte projekter, der finansieres af puljen:Rute 39: Hirtshalsmotorvejens afslutning, Hirtshals - se mereRute 21:Holbækmotorvejens afslutning Vigerslevvej/Folehaven, København - se mereRute 40: Skagenvej – Nørregade, Frederikshavn - se mereRute 24: T-kryds Haderslevvej/Kastrupvej, Gram - se mereRute 12: Herningvej/Ravnsbjergvej, Viborg - se mereRute 26: Viborgvej/Fuglsangvej, øst for Hammel - se mereRute 16: Hillerødmotorvejen, rampekryds ved Høje Gladsaxevej, Gladsaxe - se mereRute 469: Lunderskov – Grindsted, Kragelund-krydset, Billund - se mereInteresserede kan læse Udmøntning af midler fra pulje til bedre tra- fiksikkerhed til projekter på statsvejnettet i 2025