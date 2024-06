Dækfirma har skiftet navn efter salg

Mandag 17. juni 2024 kl: 11:53

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen - Med opkøbet og navneskiftet er vi nu to særdeles stærke specialister i Vulkan-familien. Den ene er Dækpartner A/S. Den anden er Vulkan Dæk A/S, og med de to solide ben at stå på er vi blevet en af dæk- og autobranchens stærke danske totalleverandører, siger Vulkan Groups administrerende direktør Henrik Nielsen og fortsætter:- Vores ambition er også fremover at være en foretrukken samarbejdspartner for leverandører, producenter og kunder. Vores nye navn afspejler netop denne ambition.Det var Henrik Nielsens far, der startede Vulkan Dæk tilbage i 1963. I dag er både Henrik Nielsen, hustruen Pernille Wardinghus og sønnen Michael Wardinghus Nielsen med i den daglige ledelse hos både Vulkan Dæk og Dækpartner.- Vores primære fokus er at sikre, at Vulkan Dæk og Dækpartner også fremover vil være to af markedets stærkeste specialister. Vi skal fortsat være konkurrencedygtige og relevante i et stadigt skiftende marked, siger Henrik Nielsen.- Dette vil blandt andet ske via administrative og salgsmæssige synergier mellem Vulkan Dæk og Dækpartner, påpeger han.I oktober 2022 flyttede Vulkan Group ind i nye produktionsfaciliteter på 7.000 kvadratmeter i Sønder Borup ved Motorvej E45 syd for Randers. Nu er virksomheden klar til endnu en udvidelse på 1.100 kvadratmeter til nye lagerfaciliteter.- Vulkan Dæk har med et topmoderne produktionsapparat i Randers, mens Dækpartner har 23 dæk- og serviceværksteder landet over. Vi har allerede skabt synergier på administrationssiden, og der vil komme flere til, siger Henrik Nielsen.Indtil videre har Vulkan Dæk bistået Dækpartner med et nyt, strømlinet ERP-system (Enterprise Resource Planning). Fra og med efteråret 2024 bliver administrationen hos både Vulkan Dæk og Dækpartner samlet på Randers-adressen.Vulkan Dæk's specialer er Marangonis RingTread system og Michelins Recamic. Kunderne tæller en lang række førende dækcentre og vognmænd i Danmark, Sverige og Norge, mens Dækpartner er en veletableret, landsdækkende dæk- og autoservicekæde, der hjælper bilister og chauffører med autoservice, nye dæk og fælge.