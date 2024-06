Nyt projekt sætter strøm til sygetransporter

Mandag 10. juni 2024 kl: 12:22

Det er spændende at få afklaret, hvordan el-drevne køretøjer passer ind i præhospitale funktioner, siger Jan Kjær Madsen, ambulancechef i Præhospitalet. (Foto: Præhospitalet, Region Midtjylland)

Af: Redaktionen Det nyeste skud på stammen i Region Midtjyllands arbejde med bæredygtig omstilling er denne el-drevne liggende sygetransporter. (Foto: Præhospitalet, Region Midtjylland)

I Region Midtjylland arbejdes der på at blive mere bæredygtig. Ét af de nyeste skud på stammen af bæredygtighedstiltag foregår i Præhospitalet, der blandt andet driver regionens ambulancetjeneste, AMK-vagtcentral, Lægevagtens Natberedskab og liggende og siddende sygetransport.









Den nye elektriske sygetransporter er kørt ind i flåden som led i en étårig forsøgsperiode, der rammer ned i et af fire indsatsområder i regionens bæredygtighedsstrategi.









- Bæredygtig omstilling af sundhedsvæsnet handler også om at omstille til grønne drivmidler i sygetransport. Vi ser flere og flere el-drevne biler på vejene, og derfor er det et naturligt skridt at undersøge, om vi også kan trække ambulance- og sygetransportdriften i en mere bæredygtig retning. Hvis vi kan integrere el-biler i Præhospitalets flåde, kan vi desuden bidrage til at forbedre folkesundheden ved at mindske risikoen for blandt andet luftvejssygdomme. Derfor er det min forhåbning, at forsøget vil bane vej for flere grønne løsninger i fremtiden, siger Henrik Gottlieb Hansen (S), der er formand for Udvalget for Bæredygtighed, Teknologi og Anlæg.









Skal vurderes i det præhospitale arbejde

Præhospitalets liggende sygetransportere bruges til at køre patienter mellem hospitaler - både internt i Region Midtjylland, men også til hospitaler i andre dele af landet. Den elektriske sygetransporter skal vurderes i forhold til hele det præhospitale system.









Da bilens ladetid og rækkevidde adskiller sig fra Præhospitalets brændstofsdrevne modeller, er der blandt andet brug for at undersøge, hvordan den bedst kan bruges til at hjælpe borgere, og hvilken vedligeholdelse bilen kræver.









- Vi skal først se, hvad den el-drevne sygetransporter kan, og hvordan den påvirker vores drift. Men det er spændende at få afklaret, hvordan el-drevne køretøjer passer ind i de præhospitale funktioner, siger Jan Kjær Madsen, der er ambulancechef i Præhospitalet.









Tiden skal vise, hvilke muligheder og udfordringer den el-drevne sygetransporter kører med.









Inden der kan komme flere el-drevne køretøjer i den præhospitale flåde, skal man ifølge ambulancechefen være sikker på, at det ikke går ud over serviceniveauet over for borgerne.









Sideløbende med forsøgsperioden holder man i Præhospitalet desuden øje med, hvad fremtidige generationer af el-drevne biler kommer til at kunne. Den nye, eldrevne sygetransport har en forventet rækkevidde på 300 kilometer.













Præhospitalet har 22 sygetransportere, hvor Falck driver 17 og Præhospitalet driver fem.









I 2023 havde de liggende sygetransportere cirka 36.400 kørsler med patienter.

