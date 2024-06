Odense-vognmand har købt vestfynsk vognmand

Fredag 7. juni 2024 kl: 10:53

Af: Redaktionen

Baggrunden for salget er, at vognmand Bjarne Nikolaisen har ønsket at træde roligt tilbage.









Der vil som hidtil være salg af grus og sten fra adressen i Asperup med samme kontaktoplysninger til Bjarne Nikolaisen, oplyser parterne.

