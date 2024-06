Busløsninger til virksomheder og offentlige kunder er vigtigst

Af: Redaktionen Vikingbus lukker fjernbuskonceptet Fleet for at fokusere på kerneforretningen. (Foto: transportnyhederne.dk)30. marts sidste år lancerede Vikingbus fjernbuskonceptet, Fleet, på markedet som direkte konkurrent til eksempelvis fjernbusselskabet Flixbus og Kombardoexpressen - og til DSB's tog.På trods af en positiv modtagelse må Vikingbus konstatere, at kundepotentialet ikke er stort nok på et marked med hård konkurrence fra andre aktører.Derfor har Vikingbus besluttet at lukke Fleet, og at samtlige busser og chauffører fra Fleet integreres i Vikingbus’ øvrige forretning.

Beslutningen afspejler et ønske om at fokusere på kerneforretningen og kunne imødekomme den store efterspørgsel, som selskabet oplever som leverandør af bustransport til andre virksomheder og offentlige kunder.







- Vi har været glade for at afprøve Fleet på markedet, men vi skal hele tiden udvikle vores forretning og det, vi vælger at investere i. Selvom kunderne i første omgang tog rigtig godt imod vores nye koncept, så må vi efter lidt mere end et år konstatere, at det ikke er muligt at drive Fleet med den lønsomhed, som vi ønskede at opnå. Når vi samtidig oplever historisk høj efterspørgsel i vores kerneforretning, har vi besluttet at lukke Fleet og integrere busflåden og chauffører i Vikingbus, siger Thomas Wandahl, der er administrerende direktør for Vikingbus.







Beslutningen om lukningen er taget på baggrund af en grundig evaluering af markedet og busselskabets interne ressourcer - herunder den efterspørgsel selskabet oplever som leverandør til andre virksomheder og offentlige kunder.





Som et led i Vikingbus’ strategi vil busselskabet øge investeringerne i kerneforretningen, blandt andet i minibuskørsel og turistbuskørsel til private og offentlige kunder.





At være leverandør til andre organisationer er en integreret del af Vikingbus’ DNA, og med beslutningen om at lukke Fleet styrker virksomheden sin strategiske retning og forbedrer den fremtidige lønsomme vækst.







Alle chauffører, som har kørt for Fleet, tilbydes fortsat ansættelse i Vikingbus.







Fleet.dk kører sidste tur søndag 16. juni. Alle kunder kontaktes og informeres om lukningen. Alle der har booket billet til efter 16. juni får refunderet billetprisen.







Om Vikingbus:

Vikingbus er en dansk landsdækkende leverandør af mini-, rute og turistbuskørsel til kunder i Danmark og Europa inklusive rejsebureauer, private virksomheder, foreninger samt offentlige kunder, der serviceres inden for skolekørsel, handicap- og sygetransport samt rute- og bybuskørsel

Vikingbus har over 2.200 medarbejdere og omsatte for godt 1,2 milliarder kroner i 2023.

Kapitalfonden Polaris ejer selskabet sammen med de oprindelige stiftere







