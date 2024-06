Konkurs forsinker to rundkørsler i Ringsted

Torsdag 6. juni 2024 kl: 12:21

Af: Redaktionen Vejdirektoratet blev torsdag i sidste uge bekendt med, at Entreprenør Thomas Olsen Aps havde forladt de to byggepladser, som er etableret i forbindelse med ombygningen af to rundkørsler ved henholdsvis Østre Ringvej/Haslevvej og Østre Ringvej/Køgevej i Ringsted. Mandag stod det klart, at entreprenøren var blevet begæret konkurs.- Det er en ærgerlig situation at stå i for alle parter, og det vil uundgåeligt betyde, at projekterne bliver forsinket. Hvor meget kan vi endnu ikke sige, siger Anja Irene Bæk, der er projektleder i Vejdirektoratet.De eksisterende rundkørsler på Østre Ringvej (Rute 14) ved henholdsvis Haslevvej og Køgevej i Ringsted ombygges for at øge trafiksikkerheden for cyklister. Det sker blandt andet ved at etablere tilbagetrukne cykelstier og sti-krydsninger, så lette trafikanter kan færdes mere sikkert.- Vi er opsat på at få arbejdet genoptaget hurtigst muligt, så vi kan få færdiggjort de to ombygninger. Indtil da gør vi vores bedste for at minimere generne for trafikanter i området, siger Anja Irene Bæk.Vejdirektoratet har fra og med mandag i denne uge overtaget ansvaret for afmærkning og skiltning omkring to de vejarbejder.