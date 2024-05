Vognmand har skiftet fra V-motorer til rækkemotorer - med bedre brændstoføkonomi i opgaverne

Tirsdag 21. maj 2024 kl: 10:11

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Vognmanden fra Sterup nord for Brønderslev har som andre Scania-kunder konstateret, at de to færre cylindre i Scania's seks-cylindrede rækkemotorer har bidraget til en bedre brændstoføkonomi end i tilsvarende lastbiler med V8-motorer, som han ellers har haft adskillige af.- Jeg har haft vognmandsforretning siden 1997 og altid kørt med Scania, siger Ole L. Jensen, hvor L’et står for Lindgaard.I øjeblikket råder han over fire vogntog, der alle er opbygget som tankvognstog til kørsel med diverse benzin- og olieprodukter.- Skal jeg være ærlig, så savner jeg lyden af V8’erne, men min fornuft siger mig, at de seks-cylindrede efterhånden har fået både effekt, moment og driftssikkerhed, så de sagtens kan matche V8’erne - og endda med en bedre brændstoføkonomi.Og tallene giver ham ret. Den nye 560 R Super har samme maksimale drejningsmoment på 2.800 Nm, som den tidligere 530 hk V8’er havde - men med en effekt, der ligger 30 hk højere.- Jeg savner da også V8’erens lyd, men den nye trækker bare så godt, at man helt glemmer det på bakkerne. Samtidig er den så støjsvag, at man hurtig lærer at sætte pris på stilheden, siger chaufføren på Ole L. Jensens nye Scania 560 R Super, Frederik Krushave.- Og så vil jeg heller ikke glemme at nævne den nye G33-gearkasse, der bare skifter suverænt og ovenikøbet bidrager til den forbedrede brændstoføkonomi, siger han videre.Han kører for det meste med sin nye fire-akslede 560 R Super tilkoblet en tre-akslet påhængsvogn med en tilladt vogntogsvægt på 56 tons. Turene går for det meste fra Fredericia til Nordjylland, hvor han distribuerer olieprodukter til alt fra store tankstationer og landbrug til mindre tankstationer og private boliger.- Da jeg afleverede min gamle Scania, havde den kørt næsten 1,5 millioner kilometer. Jeg kører ca. 120.000 kilometer om året, så efter de første otte år, hvor der er tegnet heldækkende reparationsaftale på den nye bil hos Stiholt, vil den nærme sig én milllion kilometer.Den nye Scania 560 R Super er solgt og leveret af lastbilsælger Peter Munkholm fra Stiholt's afdeling i Aalborg. Lige som lastbilen får han også meget positive ord med på vejen af vognmanden.- Peter er ikke kun dygtig … han er også rigtig god til at forklare den nyeste teknik i Scania's produkter, og han kan komme med gode råd om specifikationer og opbygning, så de er til at forstå, siger Ole L. Jensen.Vognmandens nye forvogn har fået overført tanken fra en ældre fire-akslet bil af HMK Bilcon, og selv om det faktisk ikke er til at se, er påhængsvognen heller ikke ny, men har et par år på bagen.