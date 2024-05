Rederikoncern vil indsætte batteri-elektriske færger over Den Engelske Kanal

Tirsdag 14. maj 2024 kl: 09:35

Af: Redaktionen

Den britiske minister var på besøg hos DFDS i København for at drøfte dekarbonisering af shippingsektoren og elektrificeringen af ​​søfartstrafikken over Den Engelske Kanal.









DFDS oplyste over for ministeren, at rederiet vil indsætte to batteridrevne skibe på de østlige ruter over Den Engelske Kanal inden 2030. De to færger er en del af et program for investering i seks mindre CO2-belastende skibe - to metanol, to ammoniak og to elektriske - til en samlet værdi af cirka 7,3 milliarder kroner over de næste seks år.









Det langsigtede mål er at introducere op til seks fuldt elektriske skibe på kanalen.









DFDS peger på, at den relative korte afstand mellem Storbritannien og det europæiske kontinent betyder, at ruterne over Den Engelske Kanal er optimale til elektrisk færgefart.









Den Engelske Kanal er en af ​​verdens mest travle skibsruter. Den forbinder to af verdens største økonomier og står for 33 procent af handelen mellem EU og Storbritannien.





© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.