Danmarks største containerhavn øgede sin markedsandel

Onsdag 1. maj 2024 kl: 10:13

Økonomiske nøgletal (1.000 kr.) 2023 2022 Overskud 151.757 115.262 Nettoaktiver 549.002 428.176 Egenkapital 2.466.446 2.325.893 Likviditet 594.627 413.008

Udvikling i godsomsætning over 10 år År Godsomsætning (ton) 2013 8.212.000 2014 7.753.000 2015 7.881.000 2016 8.224.708 2017 8.628.163 2018 8.802.207 2019 8.943.490 2020 9.247.665 2021 10.136.225 2022 11.047.351 2023 10.151.097

Af: Redaktionen 2023 var et udfordrende år på de globale markeder, hvilket man også mærkede hos Aarhus Havn, hvor godsomsætningen faldt i forhold til rekordåret 2022. Alligevel håndterede Aarhus Havn 73 procent af containerne på det danske marked for transport af skibscontainere, hvilket var en fremgang på tre procentpoint i forhold til 2022, hvor markedsandelen var på 70 procent. Samlet set håndterede Aarhus Havn 673.781 teu i 2023, hvilket var 11 procent færre end i 2022.- Sidste år var præget af global uro, som har påvirket den globale økonomi. Når der sker en opbremsning i den globale økonomi, mærker vi det også hos os. Vi havde ikke forventet, at vi ville nå samme godsmængder som i 2022. Jeg er derfor tilfreds med årets resultat, hvor vi sammen med virksomhederne har sikret en fornuftig omsætning, der har gjort det muligt at investere betydeligt i havneinfrastruktur og materiel, og samtidig har vi formået at øge vores markedsandel af det danske containermarked, siger Thomas Haber Borch, der er administrerende direktør i Aarhus Havn.Der blev i 2023 løftet 10.151.097 ton gods over kajerne i Aarhus. Sidste år var tallet på 11.047.351, mens det i 2021 var på 10.136.225. Set over en ti-års periode er godsmængderne steget med 24 procent.- Bestyrelsen glæder sig over, at Aarhus Havn sammen med erhvervslivet har formået at øge markedsandelen på containerområdet i et udfordrende år. Derfor er bestyrelsen tilfreds med årets resultat og ikke mindst med de vigtige investeringer i infrastruktur og grøn omstilling, der i det forgange år er foretaget. De bidrager til fortsat udvikling og fremgang både til gavn for klimaet og arbejdspladser i Aarhus og hele Danmark, siger Aarhus Havn's bestyrelsesformand, borgmester Jacob Bundsgaard (S).Aarhus Havn slutter året med en egenkapital på 2.466 millioner kroner og en likviditet på knap 595 millioner kroner. De samlede aktiver i Aarhus Havn var på 3.156 millioner kroner ved udgangen af 2023 og soliditetsgraden 78,1.Aarhus Havn har en målsætning om at være CO2-neutral i 2030. I 2023 tog havnen yderligere skridt i den retning og nåede en CO2-reduktion på 19 procent i forhold til 2022.- Når man er Danmarks største erhvervshavn, har man et særligt ansvar. Vi ønsker at gå foran i den grønne omstilling - ikke bare med ambitiøse målsætninger, men konkret handling. Vi har derfor i årets løb investeret markant i tiltag, der skal bringe os tættere på CO2-neutralitet i 2030 og tiltag, der gør en forskel for det lokale miljø, siger Thomas Haber Borch.Aarhus Havn skrev i 2023 blandt andet danmarkshistorie med det første danske landstrømsanlæg til krydstogtskibe og har fået specialfremstillet Danmarks første eldrevne trossebil.Interesserede kan se Aarhus Havn's årsrapport for 2023





Udvikling i Aarhus Havns markedsandele på det danske containermarked År Markedsandele på containerområdet (procent) 2013 54 2014 56 2015 59 2016 59 2017 63 2018 65 2019 65 2020 66 2021 68 2022 70 2023 73

