Bjergningsbil kører med blokvogn på 15,5 meter - eller mere

Tirsdag 2. april 2024 kl: 13:49

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen På den tre-akslede Faymonville -blokvogn, som den nye tre-aklede Scania 560 R, der er malet og dekoreret i TJ Bjergnings mørkeblå og gule farver, er ladsengen som udgangspunkt 9 meter, men den kan trækkes 6,5 meter ud, så den bliver 15,5 meter i alt. Blokvognen kan dermed klare et komplet køretøj i form af en lastbil eller bus - og den lave ladseng giver plads til en frihøjde, som de fleste køretøjer holder sig inden for. Akslerne på blokvognen er pendel-aksler og er drejbare i alle retninger og drejbare uafhængigt af hinanden.Blokvognen er godkendt til at måtte køre 60 km/t med 80 tons totalvægt og 80 km/t med 50 tons totalvægt.