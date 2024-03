Kli­ma­re­gu­le­ringen af den globale skibsfart tager små skridt fremad

Mandag 25. marts 2024 kl: 15:02

Af: Redaktionen

Sidste uge mødtes medlemslandene i IMO’s Marine Environment Protection Committee i London for første gang siden, de samme lande i juli sidste år vedtog en strategi om, at den globale skibsfart skal være klimaneutral omkring 2050. Et af de væsentligste punkter på dagsordenen var fastlæggelsen af global, forpligtende kli­ma­re­gu­le­ring af skibsfarten.









Organisationen Danske Rederier peger på, at man på mødet i IMO blevet enige om strukturen for de videre forhandlinger. Således vil man i IMO blandt andet arbejde videre med en økonomisk mekanisme, der skal give incitament til omstillingen henimod netto-nul (net-zero9 og en brænd­stof­stan­dard, der gradvist skal være med til at reducere udslippet af drivhusgasser fra skibsfartens brænd­stof­for­brug.









- Vi har hele tiden vidst, at for­hand­lin­ger­ne om at få global kli­ma­re­gu­le­ring af skibsfarten på plads ville blive en vanskelig og kompleks proces både teknisk og politisk, siger Nina Porst, der er direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier.









Hun fremhæver, at for­hand­lin­ger­ne foregår på et omskifteligt geopolitisk bagtæppe, hvor landene har vidt forskellige udgangspunkter og interesser.









- Derfor er det væsentligt, at alle 175 medlemslande fastholder ambitionen om klimaneutral skibsfart omkring 2050. Det er i sig selv positivt, at for­hand­lin­ger­ne fortsætter, påpeger Nina Porst.









Det er også væsentligt for at fremme rederiernes investeringer i nye grønne skibe, at arbejdet med kli­ma­re­gu­le­ring af skibsfarten skrider fremad.









- Vi er langt fra i mål, og vanskelige forhandlinger venter forude. Vi har oplevet små men fornuftige fremskridt denne uge. Rammen er sat, og processen fortsætter. Nu skal rammerne udfyldes med mere detaljeret indhold. Jeg er fortsat optimist og tror på, at vi kan nå et godt resultat og få den fornødne regulering på plads senest i 2025, siger Nina Porst.









Med strategien blev det blandt andet vedtaget, at regulering i form af en prismekanisme, der skal være med til at mindske prisgabet mellem grønne og fossile brændstoffer, og en brænd­stof­stan­dard, der gradvist skal mindske indholdet af fossile brændsler i skibsfartens brændstofmiks, skal forhandles på plads senest i 2025 og implementeres fra 2027. Forhandlingerne om den prismekanisme går nu for alvor i gang.









