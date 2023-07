Kursen er sat mod en grøn skibsfart

ERHVERVSORGANISATION FOR GRØN ENERGI EFTER KLIMAAFTALE I FN'S MARITIME ORGANISATION:

Mandag 10. juli 2023 kl: 15:42

Af: Redaktionen

IMO har indtil nu haft et ikke-bindende mål om, at den samlede udledning fra skibsfarten skal være halveret i 2050. Med fredagens aftale skal skibsfarten ramme et rundt nul for udledningerne af drivhusgasser ”omkring 2050”.









- Kravene til den grønne omstilling af skibsfarten er blevet øget væsentligt. Det er en fremragende aftale, som sætter retningen for den grønne omstilling af skibsfarten. Det er en sektor, som står for tre procent af CO2-udledningen på verdensplan, siger Jan Hylleberg, der er viceadministrerende direktør i Green Power Denmark.









Med aftalen kommer der delmål i 2030 og 2040 på henholdsvis 20 procent og 70 procents reduktion af CO2. Landene har også aftalt, at der senere skal vedtages en standard for de brændstoffer, som skibene skal bruge i fremtiden.









- Vi skal for alt i verden sikre, at det er klimaneutrale brændstoffer, som kan erstatte olien i skibenes tanke. Det er store investeringer, som rederierne skal foretage i de kommende år, og skibene skal sejle længe, inden de er udtjente. Så de investeringer, rederierne foretager nu, vil få betydning på den anden side af 2050, siger Jan Hylleberg.









De klimaneutrale brændstoffer til skibsfarten vil blive produceret af strøm fra vedvarende energikilder gennem en proces, der er kendt som Power-to-X. Den grønne strøm bliver omdannet til brint via elektrolyse, og derfra bliver der gennem syntese produceret grøn metanol eller grøn ammoniak, som kan hældes i skibenes tanke.









Omstillingen kræver altså, at der er adgang til rigelige mængder grøn strøm, anlæg som kan producere brændstofferne og en havneinfrastruktur, der kan understøtte omstillingen.









- De danske rederier er allerede i gang. Flere har bestilt skibe, som kan sejle på grøn metanol. men skibsfarten kan ikke løse denne udfordring alene. Energisektoren skal levere de grønne brændstoffer, som skibene skal sejle på. Og politikerne skal levere de arealer på havet og land, hvor vindmøller og solceller skal stå, siger Jan Hylleberg, der peger på, at Danmark har gode muligheder for at blive leverandør af de grønne brændstoffer til skibsfarten.









- Jo hurtigere vi handler, og jo højere ambitionerne bliver, desto større er muligheden for, at Danmark kan spille en international rolle og gøre produktionen af grønne brændstoffer til både en effektiv klimaløsning og en erhvervsmæssig styrke, siger Jan Hylleberg.









Om Green Power Denmark:

Green Power Denmark er en grøn erhvervsorganisation og vil fungere som talerør for den danske energisektor. Organisationen, der har 1.500 medlemmer, arbejder for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm

Green Power Denmark repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energi

Green Power Denmark blev grundlagt 23. marts 2022 ved en fusion af Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft

