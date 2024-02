Rekordmange personer rejste over Øresund i 2023

TRAFIKSTATISTIK:

Mandag 26. februar 2024 kl: 10:58

Rekordmange personrejser med bil og tog over Øresundsbron og med færge mellem Helsingborg og Helsingør

Fortsat fremgang for antallet af biler og antallet af pendlerrejser, der satte både kvartals-, måneds- og dagsrekorder i 2023. Der er stadig et stykke til 2019-niveauet - før corona-tiden

Efter rekordåret 2022 er godstrafikken faldet og er tilbage på 2020-niveau

Fakta fra Øresundsindex/Trafikstatistik:

Trafik pr. dag i fjerde kvartal 2023 sammenlignet med 4. kvartal 2022:

Personrejser: 87.385 (+5,9 procent)

Pendlerrejser: 19.351 (+13,2 procent).

Personbiler: 17.944 (+5,0 procent)

Godstransport: 3.238 (-6 procent)

Trafikudvikling 2023 i forhold til 2022:

Personrejser: +10 procent

Pendlerrejser: +11 procent

Personbiler: +8 procent

Godstransport: -8 procent

Af: Redaktionen Tre tendenser prægede ifølge ifølge Øresundsindex/Trafikstatistik trafikken over Øresund i 2023. Øresundsindex/Trafikstatistik viser tal for rejser og trafik over Øresund i fjerde kvartal 2023 og for hele året.Antallet af pendlerrejser over Øresund satte også ny rekord i fjerde kvartal 2023 med 19.351 daglige ture. Det var dermed det bedste fjerde kvartal i måleperioden 2016-2023. På årsbasis er antallet af pendlerrejser i 2023 dog godt fire procent lavere end i 2019 - året før corona-virussen ankom til Europa.- Pendlingen over Øresund er en af de tydeligste indikatorer for integrationen på tværs af Øresund, og fjerde kvartal viser en klar positiv tendens. Det er nu mere attraktivt end nogensinde for mange svenskere at arbejde i Danmark, og for danskere at bosætte sig i Sverige, siger Berit Vestergaard, der er salgs- og marketingdirektør på Øresundsbron.Godstrafikken over Øresund er den eneste kategori, der faldt i volumen i 2023. Antallet af godstogsvogne, lastbiler og varevogne, der krydser sundet via broen og med færgen, faldt med seks procent i fjerde kvartal 2023 til 3.238 pr. døgn - det samme niveau som i 2020. Den mest bæredygtige godstransportform - gods på jernbane - er faldet mest.I 2022 begyndte togrejserne over Øresund at komme sig efter corona-pandemien. I 2023 voksede antallet af togrejsende på togene over broen med yderligere 15,6 procent, så niveauet beregnet for hele året endte 14,7 procent over niveauet fra 2019, før pandemien. I gennemsnit rejste 36.464 personer dagligt med tog over broen i 2023.





Fakta om Øresundsindex:

Øresundsindex er en årlig måling af, hvordan Øresundsregionen udvikler sig på ni områder - alt fra trafik og arbejdsmarked til erhvervsliv og hverdagsintegration. Øresundsindex 2024 præsenteres i april 2024

Hvert kvartal suppleres Øresundsindex med Øresundsindex/Trafikstatistik, som er baseret på rejse- og trafikstatistik fra infrastruktur- og transportoperatører, der er aktive på tværs af Øresund

Øresundsbro Konsortiet har finansieret og taget initiativ til Øresundsindex, men analyse og dataindsamling foretages af det uafhængige dansk-svenske videncenter Øresundsinstituttet på vegne af Øresundsbro Konsortiet

Der er indgået et partnerskab med DSB/Skånetrafiken, Helsingborg Havn og Öresundslinjen om at indsamle statistik og få et samlet billede af trafikudviklingen i Øresundsregionen

