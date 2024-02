Fire mænd dømt i sag om kokain

Torsdag 22. februar 2024 kl: 13:39

Af: Redaktionen En 37-årig mand blev idømt 12 års fængsel og udvisning for bestandigt af landet for at have instrueret en 23-årig mand i at afhente i alt 22 kg kokain. Det skete ved i alt 20 tilfælde i perioden fra november 2021 til oktober 2022 på adresser i Ørestaden, Karlslunde, Kastrup, Frederiksberg, Måløv, Værløse, Dragør, Nærum og Lynge.

Den 23-årige blev idømt 10 års fængsel. Begge blev desuden dømt for overtrædelse af våbenloven, idet den 23-årige afhentede og var i besiddelse af en pumpgun efter, at den 37-årige havde forhandlet prisen for våbnet.





- Jeg er godt tilfreds med, at retten fandt det bevist, at den 37-årig havde en central rolle. Selvom han ikke selv havde kokainen mellem hænderne, så var det ham, der orkestrerede handlen og instruerede den 23-årige i at afhente det, siger specialanklager Rasmus Von Stamm hos NSK.







Den 23-årige blev desuden dømt for forsøg på at indføre fire kg hash fra Spanien via pakkepost til Danmark.







En ligeledes 23-årig mand, som ved flere lejligheder afhentede kokainen sammen med den 23-årige blev idømt 5 års fængsel for besiddelse af 1,5 kg kokain med henblik på videreoverdragelse.







En 26-årig mand, som leverede en del af kokainen, blev idømt 7 års fængsel for at overdrage ca. 5 kg kokain.







En anden leverandør af en del af kokainen, en 48-årig mand, er tidligere blevet idømt 11 års fængsel.













