EU vil ophæve kontrollen ved luft- og søgrænserne med Bulgarien og Rumænien i marts

Fredag 26. januar 2024 kl: 10:49

Af: Redaktionen Når Bulgarien og Rumænien bliver en del af Schengenområdet, vil det være muligt for borgere og virksomheder at bruge deres ret til fri bevægelighed ad luft- og søvejen og til indrejse i og udrejse fra Bulgarien og Rumænien.EU-Kommissionen bekræftede tilbage i 2011, at begge lande var klar til at blive en del af Schengenområdet. Siden da har Bulgarien og Rumænien fortsat vist, at de opfylder betingelserne for at blive medlemmer af Schengen, og flere eksperter genbekræftede i 2022 og 2023, at landene er parate til at blive medlemmer. Der er indført foranstaltninger vedrørende sikkerhed, politisamarbejde og retligt samarbejde i disse to lande for at sikre, at EU kan sætte stærkt ind over for sikkerhedstrusler.Det grænsefrie Schengenområde garanterer fri bevægelighed for knap 450 millioner EU-borgere og desuden tredjelandsstatsborgere, der bor i EU eller besøger EU. Fri bevægelighed for personer betyder, at alle EU-borgere kan rejse, arbejde og bo i andre EU-lande uden særlige formaliteter. Schengenområdet understøtter denne frihed ved at give borgerne mulighed for at bevæge sig rundt i Schengenområdet uden nogen form for grænsekontrol.