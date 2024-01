Ringsted får nyt pakkedistributionscenter

Torsdag 25. januar 2024 kl: 13:50

400 nye arbejdspladser

Fra venstre ses Torben Kloster fra Gråkjær, Henrik Nyegaard, Director Operations i GLS Denmark, Steen Kristensen, Managing Director i GLS Denmark, og Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted Kommune.

Af: Redaktionen Første spadestik blev taget af Ringsted Kommunes borgmester, Henrik Hvidesten (V), Managing Director i GLS Denmark, Steen Kristensen, og Director Operations i GLS Denmark, Henrik Nyegaard samt Torben Kloster fra entreprenørvirksomheden Gråkjær i Holstebro, der skal stå for byggeriet.Baggrunden for at opføre det nye distributionscenter er, at GLS Denmark gennem de seneste år har haft en positiv udvikling i tilgangen af nye kunder og investeret voldsomt i GLS-brandet, hvilket har medført en stærk vækst.- Distributionscentret er en investering i tilstrækkelig kapacitet til den vækstrejse, vi er på. Det sikrer, at vi kan komme tættere på vores kunder og også i fremtiden give dem den bedste pakkeoplevelse. I byggeriet har vi sammen med vores totalentreprenør, Gråkjær, indtænkt innovative løsninger, som giver GLS endnu et kvalitetsløft. De nye rammer er samtidig en investering i den grønne omstilling, som vi ved byggeriets afslutning vil være endnu tættere på at realisere, siger Managing Director i GLS Denmark, Steen Kristensen, der er glad for, at der efter en lang udbudsrunde nu bliver sat gang i byggeriet - og endda før estimeret tid.Den nye placering centralt på Sjælland kommer til at spille en afgørende rolle for GLS’ sjællandske distributionsnetværk. Fra distributionscentret i Ringsted vil GLS afhente og levere pakker i Midt-, Vest- og Sydsjælland. I dag varetages dækkes områderne af GLS’ to distributionscentre i Taastrup.- Lokationen i Ringsted vil mindske behovet for motorvejskørsel og forkorte afstandene, som distributionsbilerne skal tilbagelægge for at levere og hente pakker. Det gør det muligt for os at anvende flere elbiler i distributionen på Sjælland, fremhæver Henrik Nyegaard, der er Director Operations i GLS Denmark.Distributionscentret får 30 AC-ladestandere og fire lynladere, så ca. en tredjedel af distributionsflåden tilknyttet afdelingen i Ringsted kan bestå af elbiler, når byggeriet står færdigt. Da antallet af ladestandere er skalerbart, forventer GLS at øge sin anvendelse af elbiler i tråd med selskabets 2030-mål om at have 50 procent el- eller nulemissionskøretøjer i sin flåde.Det er ikke kun elbiler, der kommer til at bidrage til den grønne omstilling. Et solcelleanlæg 445 kWp på taget af bygningen forventes af kunne dække den tredjedel af GLS’ strømforbrug i dagtimerne. Derudover vil energien, ligesom på alle andre danske GLS-centre, komme fra 100 procent certificeret grøn strøm.I bygningen installeres et komplet CTS-anlæg, der både giver store energibesparelser og leverer et godt indeklima til de kommende 200 medarbejdere og 200 chauffører, der får deres daglige gang på distributionscentret.Borgmester Henrik Hvidesten er glad for, at GLS har valgt at udvide med et distributionscenter i Ringsted.- I Ringsted Kommune er vi naturligvis glade for og stolte over, at en stor virksomhed som GLS har valgt at bygge deres nye distributionscenter hos os, og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet omkring etableringen. Det betyder blandt andet, at vores arbejdsmarkedscenter allerede nu er i gang med de indledende øvelser, så vi kan hjælpe med at skaffe de hænder, der skal bruges, når byggeriet står færdigt, siger han.Rejsegildet forventes afholdt i juni, mens det færdige distributionscenter forventes fuldt funktionsdygtigt i august næste år.