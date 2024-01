Energiselskab flytter ind på 57 tankstationer og overtager 8 truck-anlæg

Mandag 15. januar 2024 kl: 10:45

Af: Redaktionen - Hos Uno-X Truck arbejder vi hver dag for at give vognmænd og chauffører den bedste kundeoplevelse, så de kan fokusere på at holde Danmark kørende. At være til stede, hvor vores kunder er, er essentielt. Derfor er vi glade for at kunne tilbyde et endnu større, dedikeret trucknetværk. Udvidelsen af netværket med 10 anlæg øger vores synlighed langs de danske veje betydeligt, siger Michael B. Hansen, der er COO hos Uno-X Truck.Konverteringen fra Shell-anlæg til Uno-X-anlæg gik i gang i starten af januar ved Motorvejen E20 ved Tuelsø nord for Søro. Dernæst følger Give, Ejer Baunehøj, Karlslunde, Skive, Tilst, Rødekro, Sønderborg, Randers og Hjørring. Her er anlæggene i Skive og Tils nye truck-anlæg.Uno-X Truck tilpasser og udvikler løbende sit netværk. Udover diesel er de seneste tiltag, at Uno-X Truck har etableret offentlige ladestandere til lastbiler på to stationer i Nyborg og Horsens.Derudover forventer Uno-X Truck at åbne et tredje anlæg med lader i Vejen i løbet af januar, mens flere ladere vil komme til i løbet af året.